Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Бритни Спирс наслаждается романом с молодым бойфрендом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/50_main.1484084101.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/50_tn.1484084101.jpg Звезды Бритни старше нового бойфренда на 12 лет, но их это совсем не смущает

Бритни Спирс наслаждается романом с молодым бойфрендом (фото)

Сегодня, 00:23

Бритни старше нового бойфренда на 12 лет, но их это совсем не смущает

Роман 35-летней Бритни Спирс и 23-летнего красавчика Сэма Асгари, героя ее клипа Slumber Party, набирает обороты. Пара не только активно делится совместными фото в социальных сетях, но и без стеснения демонстрирует чувства на светских мероприятиях, – пишет 

На дне рождении друга в Беверли-Хиллз среди гостей (на вечеринке веселились Эмма Робертс, Шон Пенн, Кейт Хадсон и Гвинет Пэлтроу) заметили и звездную парочку. Они почти ни с кем не общались и весь вечер не отходили друг от друга. Инсайдеры говорят, что влюбленные отлично смотрятся вместе.

Happy New Year

Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, о романе пары заговорили осенью, когда Сэм Асгари появился в клипе Slumber Party, а Бритни начала публиковать совместные фото. Сначала все решили, что это просто пиар, но в Рождество молодой человек переехал жить к возлюбленной в ее пентхаус Planet Hollywood в Лас-Вегасе. Бритни старше нового бойфренда на 12 лет, но их это совсем не смущает.

Напомним, в 2000-х Бритни четыре года встречалась с Джастином Тимберлейком, но певец решил закончить отношения. С тех пор певица родила двоих сыновей от Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007 году, а потом весь мир обсуждал один провальный роман за другим – поп-принцесса встречалась со своим менеджером Джейсоном Травиком, адвокатом Дэвидом Лукадо и сценаристом Чарли Эберсолом.
бритни, бритни спирс

Вы сейчас просматриваете новость "Бритни Спирс наслаждается романом с молодым бойфрендом (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Бритни Спирс. Фото: Instagram

Бритни Спирс отпраздновала Новый год с молодым бойфрендом

2 Января, 15:30

Певица не скрывает роман с 23-летним танцором

Звезды

Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit

Бритни Спирс подтвердила роман с молодым манекенщиком

28 Декабря 2016, 14:09

Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных

Звезды

Бритни Спирс. Фото: AFP

Родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом

26 Декабря 2016, 02:26

Джейми Спирс грозится засудить манекенщика и бодибилдера

Звезды

Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit

Молодой бойфренд Бритни Спирс переехал жить к певице

20 Декабря 2016, 15:00

35-летняя певица завела роман с 23-летним Сэмом Асгари

Звезды

Бритни Спирс пережила несколько неудачных романов и тяжелых расставаний. Фото: instagram.com/britneyspears

Тайный избранник Бритни Спирс: кто он

3 Декабря 2016, 21:06

Бритни нравится, как сексуален Сэм, но она не хочет раскрывать всех тайн своих отношений

Звезды

Бритни Спирс. Кадр из видео

Соблазнительные танцы и откровенные наряды: Бритни Спирс представила новый клип (видео)

18 Ноября 2016, 19:15

Певица сняла клип на песню "Slumber Party"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.