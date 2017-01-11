Бритни Спирс наслаждается романом с молодым бойфрендом (фото)

Бритни старше нового бойфренда на 12 лет, но их это совсем не смущает

Роман 35-летней Бритни Спирс и 23-летнего красавчика Сэма Асгари, героя ее клипа Slumber Party, набирает обороты. Пара не только активно делится совместными фото в социальных сетях, но и без стеснения демонстрирует чувства на светских мероприятиях, – пишет

На дне рождении друга в Беверли-Хиллз среди гостей (на вечеринке веселились Эмма Робертс, Шон Пенн, Кейт Хадсон и Гвинет Пэлтроу) заметили и звездную парочку. Они почти ни с кем не общались и весь вечер не отходили друг от друга. Инсайдеры говорят, что влюбленные отлично смотрятся вместе.

Happy New Year Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears) Янв 1 2017 в 11:17 PST

Напомним, о романе пары заговорили осенью, когда Сэм Асгари появился в клипе Slumber Party, а Бритни начала публиковать совместные фото. Сначала все решили, что это просто пиар, но в Рождество молодой человек переехал жить к возлюбленной в ее пентхаус Planet Hollywood в Лас-Вегасе. Бритни старше нового бойфренда на 12 лет, но их это совсем не смущает.

Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears) Янв 8 2017 в 12:52 PST

Напомним, в 2000-х Бритни четыре года встречалась с Джастином Тимберлейком, но певец решил закончить отношения. С тех пор певица родила двоих сыновей от Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007 году, а потом весь мир обсуждал один провальный роман за другим – поп-принцесса встречалась со своим менеджером Джейсоном Травиком, адвокатом Дэвидом Лукадо и сценаристом Чарли Эберсолом.