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Бритни Спирс отпраздновала Новый год с молодым бойфрендом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/70_main.1483356464.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/70_tn.1483356464.jpg Звезды Певица не скрывает роман с 23-летним танцором

Бритни Спирс отпраздновала Новый год с молодым бойфрендом (фото)

Сегодня, 15:30

Певица не скрывает роман с 23-летним танцором

Бритни Спирс. Фото: Instagram
Бритни Спирс. Фото: Instagram

Певица Бритни Спирс – счастлива и влюблена. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фото с новым бойфрендом – танцором и манекенщиком Сэмом Асгари.

35-летняя певица встретила Новый год в компании 23-летнего возлюбленного.

На снимке Сэм обнимает Бритни, сидя за столиком. "Счастливого Нового года",– подписала кадр Спирс.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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