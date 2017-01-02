Бритни Спирс отпраздновала Новый год с молодым бойфрендом (фото)
Певица не скрывает роман с 23-летним танцором
Певица Бритни Спирс – счастлива и влюблена. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фото с новым бойфрендом – танцором и манекенщиком Сэмом Асгари.
35-летняя певица встретила Новый год в компании 23-летнего возлюбленного.
На снимке Сэм обнимает Бритни, сидя за столиком. "Счастливого Нового года",– подписала кадр Спирс.
Фото: Instagram
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