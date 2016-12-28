Бритни Спирс подтвердила роман с молодым манекенщиком (фото)

Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных

Роман 35-летней певицы Бритни Спирс и 23-летнего манекенщика Сэма Асгари подтвердился. Об этом певица решила рассказать сама, а точнее показать.

На Рождество у парочки одновременно появились одинаковые совместные снимки, которые они выложили в Snapchat.

Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: Snapchat

Сначала Сэм выложил в Instagram Stories селфи с Бритни, после чего забавный снимок появился и у Спирс. Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных.

Ранее сообщалось, что молодой бойфренд Бритни Спирс переехал жить к певице. Но родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом.