Бритни Спирс подтвердила роман с молодым манекенщиком (фото)
Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных
Роман 35-летней певицы Бритни Спирс и 23-летнего манекенщика Сэма Асгари подтвердился. Об этом певица решила рассказать сама, а точнее показать.
На Рождество у парочки одновременно появились одинаковые совместные снимки, которые они выложили в Snapchat.
Сначала Сэм выложил в Instagram Stories селфи с Бритни, после чего забавный снимок появился и у Спирс. Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных.
Ранее сообщалось, что молодой бойфренд Бритни Спирс переехал жить к певице. Но родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом.
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