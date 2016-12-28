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Бритни Спирс подтвердила роман с молодым манекенщиком (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/16_main.1482927119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/16_tn.1482927119.jpg Звезды Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных

Бритни Спирс подтвердила роман с молодым манекенщиком (фото)

Сегодня, 14:09

Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных

Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit
Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit

Роман 35-летней певицы Бритни Спирс и 23-летнего манекенщика Сэма Асгари подтвердился. Об этом певица решила рассказать сама, а точнее показать.

На Рождество у парочки одновременно появились одинаковые совместные снимки, которые они выложили в Snapchat.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: Snapchat

Сначала Сэм выложил в Instagram Stories селфи с Бритни, после чего забавный снимок появился и у Спирс. Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных.

Ранее сообщалось, что молодой бойфренд Бритни Спирс переехал жить к певице. Но родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом.
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Источник:

cosmo.ru

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