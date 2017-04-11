Бритни Спирс в модном бикини с мамой и детьми отдыхает на Гавайях

Вчера, 16:00

35-летняя артистка показала, как провела семейные каникулы

Бритни Спирс. Фото: AFP
Бритни Спирс. Фото: AFP

Певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками на странице в Twitter "домашним" видео. 35-летняя артистка показала, как провела семейные каникулы на Гавайях.

Бритни с 61-летней мамой Линн и сыновьями – 11-летним Шоном Престоном и 10-летним Джейденом отдохнула у океана.

Спирс продемонстрировала бронзовый загар в белом раздельном купальнике от Beach Bunny, стоимостью 110 долларов.

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Источник:

"Сегодня"

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