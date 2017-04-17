Бритни Спирс веселится на Гавайях в ярком бикини

35-летняя звезда проводит каникулы с детьми, мамой и женихом

Певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками на странице в Instagram семейными фото. 35-летняя звезда проводит каникулы на Гавайях.

Бритни с 61-летней мамой Линн, сыновьями – 11-летним Шоном Престоном и 10-летним Джейденом, и бойфрендом Сэмом Асгари и отдыхает у океана.

Спирс продемонстрировала бронзовый загар в раздельном купальнике. На одном из снимков Спирс позирует в ярко-розовом бикини, хвастаясь рельефным прессом.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram