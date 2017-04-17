Будь в форме: Волочкова показала эффективное упражнение на все группы мышц

Видеоролик за несколько дней собрал более 17 тысяч просмотров и множество комментариев поклонников

Балерина Анастасия Волочкова много тренируется, чтобы исполнять свои знаменитый шпагаты и выглядеть хорошо на сцене.

В Instagram она опубликовала видеоролик с эффективным упражнением, по ее словам, на все группы мышц.

"После репетиции полезное упражнение на многие группы мышц. Доступно для исполнения без подготовки. Но не спешите с темпом", – написала она и показала, как правильно выполнять это упражнение.

Видеоролик за несколько дней собрал более 17 тысяч просмотров, а многие поклонники пообещали попробовать выполнить это упражнение.