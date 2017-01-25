Будущие премьеры: в "Планете обезьян" обошлись без приматов, а партнерша Джерарда Батлера – актриса с украинскими корнями

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"Геошторм" – фильм-катастрофа посвящен глобальным изменениям климата

Фильм является шестнадцатой по счету историей, посвященной бессмертному герою, а именно Человеку-пауку
Фильм является шестнадцатой по счету историей, посвященной бессмертному герою, а именно Человеку-пауку

"Человек-паук: Возвращение домой"

В ролях: Дональд Гловер, Роберт Дауни — мл., Том Холланд, Мариса Томей, Майкл Китон

Увидим: июль 2017

Фильм является шестнадцатой по счету историей, посвященной бессмертному герою, а именно Человеку-пауку. На этот раз главную роль в картине исполнит 19-летний актер Том Холланд (на счету у него всего 10 фильмов, самый известный  — "В сердце моря"). К слову, Том стал самым молодым исполнителем роли Человека-паука: актеру Тоби Магуайру было 25 лет, когда он получил эту роль в фильме 2002 года "Человек-паук", а актеру Эндрю Гарфилду исполнилось 26 лет перед съемками фильма "Новый Человек-паук". Чтобы подготовиться к своей роли, Холланд завел дома с десяток пауков и изучал их движения, чтобы в кадре использовать свои навыки по максимуму. Кстати, Том подписал с создателями киносаги контракт еще на шесть фильмов, не считая появления в фильме "Первый мститель: Противостояние". Роль главного злодея в фильме по прозвищу Стервятник досталась актеру Майклу Китону, ранее сыгравшему Бэтмена в одноименном фильме Тима Бертона. На эту роль также претендовали Эдди Мерфи и Мэттью Макконахи. Кстати, сценарий новой истории за месяц до старта съемок пришлось полностью переписывать: после взлома серверов Sony Pictures Entertainment в декабре 2014 года в сеть просочилась переписка продюсеров фильма, в которой были подробности сюжета. Также создатели фильма хвастаются, что именно в этой истории большая часть трюков сделана вживую, а не с использованием компьютерной анимации.

"Геошторм"

В ролях: Кэтрин Уинник, Джерард Батлер, Эд Харрис, Энди Гарсиа, Эбби Корниш

Увидим: октябрь 2017

Фильм-катастрофа посвящен глобальным изменениям климата. Чтобы с ними, а точнее с надвигающейся бурей, справиться, американское правительство приглашает к сотрудничеству разработчика спутников, которого играет звезда фильма "300 спартанцев" Джерард Батлер. Именно ему придется объединиться со своим нелюдимым братом, чтобы спасти нашу планету от ужаса. Герой Батлера отправляется в космос (съемки проходили в реальных офисах НАСА), а в это время на Земле разворачивается заговор против американского президента. Последнего сыграл харизматичный Энди Гарсиа, который до этого уже играл политиков высокого ранга (Михаила Саакашвили в фильме "5 дней в августе"). Главная же роль в экшене досталась канадской актрисе с украинскими корнями Кэтрин Винник (при рождении была Катериной Винницкой). По словам Кэтрин, она свободно владеет украинским языком и в перерывах учила некоторым фразам своего партнера Джерарда — который, напомним, параллельно занят в съемках исторического фильма "Динамо", посвященного Матчу смерти в оккупированном немцами Киеве летом 1942 года. В этом проекте Батлер сыграет футболиста Николая Трусевича.

"Уйти красиво"

В ролях: Джои Кинг, Морган Фриман, Энн-Маргрет, Майкл Кейн, Кристофер Ллойд

Увидим: апрель 2017

Комедия повествует о трех пенсионерах, которые решают ограбить банк и отправиться в Лас-Вегас. В режиссерском кресле проекта — 41-летний актер и режиссер Зак Брафф (доктор Джон Дориан из сериала "Клиника"). Фильм является ремейком одноименной картины 1979 года. Съемки комедийного фильма начались в августе 2015 года в Нью-Йорке, но были омрачены печальным фактом. За день до старта проекта у Моргана Фримана умерла внучка — на 33-летнюю актрису Иден Хайнс прямо на улице напал экс-возлюбленный и нанес множество ножевых ранений, от которых бедняжка скончалась. Но легендарный актер не стал переносить съемки в фильме из-за семейной трагедии. Всего съемочный период длился около двух месяцев. Одна из самых ярких сцен была отснята в знаменитом Центральном парке Нью-Йорка. Три "оскароносных" мастодонта — 83-летний Кейн, 79-летний Ллойд и 79-летний Фриман — дубль за дубль наматывали круги в велюровых спортивных костюмах, да так, что создали в центре города пробку на несколько часов. К слову, эта шестая совместная работа Моргана Фримана и Майкла Кейна (три фильма про Бэтмена и дилогия "Иллюзия обмана").

"Планета обезьян: война"

В ролях: Вуди Харрельсон, Сара Каннинг, Джуди Грир, Энди Серкис, Стив Зан

Увидим: июль 2017

Американский научно-фантастический фильм является уже третьей частью знаменитой киносаги. По сюжету война между людьми и сверхразумными обезьянами продолжается. На этот раз история сведет примата Цезаря и Полковника (Харрельсон) лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты. Если в предыдущей ленте съемки велись в основном в павильонах, то 85% картины "Планета обезьян: война" снято в лесах Ванкувера и вблизи Нового Орлеана. Натурные съемки позволили сделать фильм еще более реалистичным. Фильм снимали в формате 3D, что создало дополнительные сложности продюсерам (в павильонах подобный формат снимать намного легче). В итоге актеров, изображавших обезьян, снимали около 60 камер. На экране же будет полное ощущение, что армия состоит из сотен тысяч военных. По словам режиссера Мэтта Ривза, на съемках картины не было задействовано ни одной живой обезьяны: "Но если зритель проникнется к нашим героям эмоциями, значит, мы все сделали верно".
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Автор:

Школьная Анна

Источник:

"Сегодня"

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