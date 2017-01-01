Бывший муж Анджелины Джоли хранит ее кровь

Билли Боб Торнтон – обладатель "Оскара", "Золотого глобуса", именной звезды на Аллее славы. Но намного чаще актера вспоминают не благодаря его профессиональным заслугам, а как бывшего мужа Анджелины Джоли.

Журналисты пообщались со звездой "Плохого Санты" и вот, что он им ответил на вопрос о том, возможно ли его воссоединение с Джоли: "Мы снова будем вместе? Увы! Мы уже настолько сдружились, что сложно представить, чтобы из лучших друзей вновь превратились в безудержных любовников. Хотя мы любим друг друга — все трое. Я люблю и ее, и Брэда, а она и Брэд любят меня. Мы постоянно на связи и иногда встречаемся разными составами. Уверен, что Энджи останется в теплых отношениях с Брэдом, несмотря ни на что. Теперь его ждет та же участь, что и меня: его до конца его дней будут спрашивать, не воссоединится ли он с Энджи".

По мнению Торнтона, если Анджелина приняла решение о расторжении брака, значит, это было единственно верное решение: "Как правило, она не дает человеку второго шанса, но остается со всеми своими бывшими в прекрасных отношениях". Торнтону удалось сохранить с актрисой хорошие отношения, потому он после развода не поспешил избавляться от вещей, которые ему напоминали об Энджи. Так, например, Билли хранит маленький пузырек с кровью экс-жены: "Там было всего несколько капель (кровью пара обменялась во время церемонии бракосочетания). Мы смешали ее и разлили по симпатичным маленьким пузырькам. Я до сих пор храню свой в коробке со всякими такими милыми памятными штуками от нее вроде открыток, хотя кровь в нем давно свернулась и высохла".