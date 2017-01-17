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Бывший стилист Гвен Стефани пытается отсудить у певицы 25 млн долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7890/84_main.1484662996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/84_tn.1484662996.jpg Звезды Ричард Моррилл, который ранее работал у Гвен стилистом, подал в суд не только на певицу, но и на Фаррелла Уильямса

Бывший стилист Гвен Стефани пытается отсудить у певицы 25 млн долларов

Сегодня, 18:30

Ричард Моррилл, который ранее работал у Гвен стилистом, подал в суд не только на певицу, но и на Фаррелла Уильямса

Гвен Стефани. Фото: AFP
Гвен Стефани. Фото: AFP

Гвен Стефани неожиданно оказалась в центре судебного скандала: бывший стилист певицы пытается отсудить у нее 25 миллионов долларов, утверждая, что она скопировала одну из его песен для записи своего хита "Spark the Fire", вышедшего в 2014 году.

Некий Ричард Моррилл, который ранее работал у Гвен стилистом, подал в суд не только на певицу, но и на Фаррелла Уильямса, который принял участие в записи "Spark the Fire", а также на продюсера Стефани, обвиняя его в том, что тот не предотвратил плагиат.

Стилист утверждает, что в далеком 1998 году передал Гвен запись песни "Who's Got My Lightah" своей группы L.A.P.D. – и певица спустя годы якобы скопировала припев этой песни, изменив слова с "Who's got my lightah?" на "Who's got the lighter? Let's spark the fire". Истец настаивает, что ритм, мелодия и бэкграунд-музыка припева песни Гвен практически идентичны "Who's Got My Lighter" и обе песни исполняются в одинаковой тональности. Теперь Моррилл требует, чтобы Гвен Стефани заплатила ему 25 миллионов долларов, а также перечислила всю прибыль от продаж своего хита и оплатила судебные издержки.
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Источник:

popcornnews.ru

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