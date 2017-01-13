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Чарли Шин обозвал Рианну в эфире ток-шоу http://www.segodnya.ua/img/article/7878/99_main.1484300855.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/99_tn.1484300855.jpg Звезды Конфликт между Чарли Шином и Рианной возник еще в 2014 году

Чарли Шин обозвал Рианну в эфире ток-шоу

Сегодня, 12:00

Конфликт между Чарли Шином и Рианной возник еще в 2014 году

Чарли Шин. Фото: REX
Чарли Шин. Фото: REX

В новом выпуске передачи "Watch What Happens" на вопрос ведущего о словесной перепалке с Рианной в Twitter Чарли Шин воскликнул: "О, с этой стервой?!", а потом добавил, что певица "не знает правил элементарной вежливости и здравого смысла". Приглашенный гость программы заметил, что этими словами о певице Чарли сделал себе только хуже.

Конфликт между Чарли Шином и Рианной возник еще в 2014 году. В одном из ресторанов Лос-Анджелеса, куда Чарли пришел со своей подругой, порноактрисой Бретт Росси, они встретили Рианну. Возлюбленная актера попросила Чарли пригласить певицу к ним за столик, так как много лет является ее фанаткой. Но Рианна отказалась, заметив, что не хочет сидеть рядом с девушкой "легкого поведения". Чарли Шин решил отомстить артистке и написал гневный пост у себя в Twitter.

"Мы оказались недостаточно круты для принцессы или, в данном случае, деревенской дуры. Рианна, ты не всегда будешь на вершине. Мы рады, что не провели с тобой время",- написал актер.

Рианна же промолчала, но выложила фотографию, где дает автограф поклоннику, к телу которого приклеила в фотошопе лицо Шина.
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Источник:

hellomagazine

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