Что едят знаменитости: Гвинет Пэлтроу, Мадонна и Опра Уинфри раскрыли секрет своего питания

Мадонна и Марк Цукерберг предпочитают овощи, а Опра Уинфри ест шесть раз в день каждые два-четыре часа

Здоровое питание становиться неотъемлемой частью жизни знаменитостей, которые все время находятся на виду.

При этом одним из секретов питания знаменитостей является сбалансированный ланч. Что именно успешные люди едят на ланч, чтобы оставаться здоровыми и полными энергии, знает Новое время.

Гвинет Пэлтроу

Актриса признается, что ежедневно ест салат на ланч.

"Мой рацион последователен. В повседневной жизни я всегда ем одно и то же. На ланч я обычно предпочитаю большой салат с зеленью и курицей. Блюда, богатые белками, помогают нам как можно дольше чувствовать себя сытыми, благодаря чему удается меньше перекусывать во второй половине дня", – говорит она.

Опра Уинфри

Телеведущая также тщательно следит за своим питанием, чтобы оставаться здоровой и энергичной. На ланч она предпочитает два своих любимых блюда – томатный суп и салат с яблоками и тосканской капустой кале.

"Опра ест шесть раз в день каждые два-четыре часа – три основных блюда и три легкие закуски", – говорит ее личный тренер Крейг Смит.

Мадонна

Королева поп-музыки придерживается очень строгой диеты, которая полностью исключает употребление пшеницы, яиц, мяса и молочных продуктов.

На ланч американская артистка любит есть "морские овощи" – преимущественно салаты из морских водорослей и веганские рулеты с нори.

Марк Цукерберг

Основатель Facebook также тщательно следит за своим питанием. В одном из интервью он признался, что ест мясо только тех животных, которых убивает лично, а в остальное время придерживается вегетарианской диеты.

"Я питаюсь здоровой пищей. И я узнал многое о рациональном сельском хозяйстве, о животноводстве, чтобы питаться более правильно", – заявил он в одном из интервью.

Также Цукерберг сообщил, что предпочитает есть на ланч блюда, состоящие преимущественно из овощей. Это могут быть, как салаты, так и овощи, жареные на гриле.

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