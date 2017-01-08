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Дана Борисова через полицию вернула пропавшую 9-летнюю дочь http://www.segodnya.ua/img/article/7863/72_main.1483884708.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/72_tn.1483884708.jpg Звезды Девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым и решила жить с ним

Дана Борисова через полицию вернула пропавшую 9-летнюю дочь

Сегодня, 16:12

Девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым и решила жить с ним

Дана вернула себе дочь. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Дана вернула себе дочь. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова в конце прошлого года попала в печальную историю – пропала ее 9-летняя дочь Полина.

40-летняя ведущая не знала ничего о своей дочке около двух недель.

Оказалось, девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым, а через некоторое время сообщила маме, что теперь хочет всегда жить с папой, а к ней возвращаться не собирается. При этом все это время ни Максим, ни Полина не связывались с Даной.

Борисовой пришлось обратиться в полицию с просьбой помочь найти и вернуть дочь. Сотрудники правоохранительных органов нашли Максима и уговорили его отправить девочку обратно к маме.

Друзья!!Все,что меня заставляло беспокоиться эти дни‍‍позади,доченька после долгого перерыва снова со мной ,сегодня идём зажигать фейерверки и ждём подружку в гости,сейчас играем в монополию))ВСЕХ С СОЧЕЛЬНИКОМ И РОЖДЕСТВОМ #данаборисова #полинааксенова #счастье #сновымгодом #сочельник #рождествохристово #мама #инстамама #instamama #доченькакрасавица #праздникупапы #я #да #мояжизнь #люблютебя #доченькамоя #актриса #телеведущая #модель #красотка #красотки #beautifulgirl #beautiful #beauty #instamood #instalook

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова (@danaborisova_official)

Позже Дана опубликовала в Instagram совместное фото с дочерью, которое она подписала, как: "Все, что меня заставляло беспокоиться эти дни позади, доченька после долгого перерыва со мной".
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Источник:

cosmo.ru

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