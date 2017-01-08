Дана Борисова через полицию вернула пропавшую 9-летнюю дочь

Девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым и решила жить с ним

Телеведущая Дана Борисова в конце прошлого года попала в печальную историю – пропала ее 9-летняя дочь Полина.

40-летняя ведущая не знала ничего о своей дочке около двух недель.

Оказалось, девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым, а через некоторое время сообщила маме, что теперь хочет всегда жить с папой, а к ней возвращаться не собирается. При этом все это время ни Максим, ни Полина не связывались с Даной.

Борисовой пришлось обратиться в полицию с просьбой помочь найти и вернуть дочь. Сотрудники правоохранительных органов нашли Максима и уговорили его отправить девочку обратно к маме.

Позже Дана опубликовала в Instagram совместное фото с дочерью, которое она подписала, как: "Все, что меня заставляло беспокоиться эти дни позади, доченька после долгого перерыва со мной".