Дана Борисова через полицию вернула пропавшую 9-летнюю дочь
Девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым и решила жить с ним
Телеведущая Дана Борисова в конце прошлого года попала в печальную историю – пропала ее 9-летняя дочь Полина.
40-летняя ведущая не знала ничего о своей дочке около двух недель.
Оказалось, девочка уехала отдыхать на каникулы с отцом Максимом Аксеновым, а через некоторое время сообщила маме, что теперь хочет всегда жить с папой, а к ней возвращаться не собирается. При этом все это время ни Максим, ни Полина не связывались с Даной.
Борисовой пришлось обратиться в полицию с просьбой помочь найти и вернуть дочь. Сотрудники правоохранительных органов нашли Максима и уговорили его отправить девочку обратно к маме.
Друзья!!Все,что меня заставляло беспокоиться эти днипозади,доченька после долгого перерыва снова со мной ,сегодня идём зажигать фейерверки и ждём подружку в гости,сейчас играем в монополию))ВСЕХ С СОЧЕЛЬНИКОМ И РОЖДЕСТВОМ #данаборисова #полинааксенова #счастье #сновымгодом #сочельник #рождествохристово #мама #инстамама #instamama #доченькакрасавица #праздникупапы #я #да #мояжизнь #люблютебя #доченькамоя #актриса #телеведущая #модель #красотка #красотки #beautifulgirl #beautiful #beauty #instamood #instalook
Позже Дана опубликовала в Instagram совместное фото с дочерью, которое она подписала, как: "Все, что меня заставляло беспокоиться эти дни позади, доченька после долгого перерыва со мной".
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