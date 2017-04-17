Дана Борисова похудела из-за расставания с дочерью

Дана призналась, что дочку Полину она сможет увидеть только через два месяца

Телеведущая Дана Борисова поделилась переживаниями на странице в Instagram. Дана призналась, что дочку Полину она сможет увидеть только через два месяца.

В начале апреля Борисова попала в больницу с воспалением легких. Пока она отсутствовала, за девочкой присматривал бывший гражданский муж ведущей – Максим Аксенов.

Телеведущая тяжело воспринимает расставание с Полиной. "Мои любимые и родные, спешу сообщить, что со мной все в порядке, только похудела на 6 кг из-за расставания с дочерью. Но у нас заранее была договоренность с Максимом, что он забирает Полинку на 2 месяца, чтобы побыть хорошим отцом. Согласитесь, моей дочке не хватало папы, не так ли?", – написала она.