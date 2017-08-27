Даша Астафьева стала свингером и показала попу народного артиста

Даша Астафьева, солистка украинской группы "NikitA", решила поменять профессию.

На своей официальной странице в Instagram эпатажная украинская певица и телеведущая Даша Астафьева опубликовала эксклюзивные фото со съемок нового комедийного сериала "Свингеры", в котором она исполнит одну из главных ролей, – пишет "Знай".

Фотографии оказались довольно откровенными: Астафьева засветила не только свои ягодицы, но и ягодицы Народного артиста Украины Алексея Вертинского. "Самое сложное в съемках, это сутками носить стринги… Попа артиста. И попа Народного артиста", — подписала фотографию Даша.

К слову, юмор этой фотографии поняли далеко не все поклонники эпатажной артистки, о чем написали ей в комментариях. Однако Даша Астафьева все же нашла оригинальный способ ответить критикам и хейтерам: "Love my haters. Посвящается тем, кто не понял юмора предыдущего поста".

Сообщается, что съемки сериала проходят в Риге, столице Латвии.

Несколько дней Даша объявила в своем Instagram о начале съемок и призналась, как относиться к своей роли: "Сегодня первый день съемок в фильме, на который у меня ооооочень большие надежды. Я влюблена в свою роль и мне кажется, только так и должно быть! Когда моя бабушка спросила о чем фильм, я сказало " о всех нас".

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Авг 23 2017 в 4:46 PDT

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Авг 23 2017 в 4:48 PDT

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Авг 23 2017 в 4:54 PDT

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Авг 20 2017 в 9:38 PDT

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Авг 20 2017 в 10:17 PDT

Ранее Даша Астафьева озадачила поклонников снимком с букетом.