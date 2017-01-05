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Даша Астафьева в мокрой ночнушке снялась с питоном (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/1_main.1483607485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/1_tn.1483607485.jpg Звезды Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все, что делала NIKITA до этого

Даша Астафьева в мокрой ночнушке снялась с питоном (фото)

Сегодня, 11:05

Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все, что делала NIKITA до этого

Даша Астафьева. Фото: Instagram
Даша Астафьева. Фото: Instagram

Группа NIKITA представила первый тизер нового клипа на своем канале YouTube и в социальных сетях. Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все что делала NIKITA до этого.

"Несмелая" – это признание в любви. В клипе Астафьева в мокрой ночной рубашке снялась с питоном.

Клип не только покажет новую сторону творчества группы, но и символизирует совершенно новый этап ее жизненного пути. Впервые клип для NIKITA снял Алан Бадоев.

Точная дата премьеры пока не афишируется, но известно, что песня и клип будут представлены в один день. 

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Фото: Instagram

#Несмелая by @alanbadoev & dream-team

Фото опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva)

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Фото: Instagram

3_03

Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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