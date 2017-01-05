Даша Астафьева в мокрой ночнушке снялась с питоном (фото)

Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все, что делала NIKITA до этого

Группа NIKITA представила первый тизер нового клипа на своем канале YouTube и в социальных сетях. Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все что делала NIKITA до этого.

"Несмелая" – это признание в любви. В клипе Астафьева в мокрой ночной рубашке снялась с питоном.

Клип не только покажет новую сторону творчества группы, но и символизирует совершенно новый этап ее жизненного пути. Впервые клип для NIKITA снял Алан Бадоев.

Точная дата премьеры пока не афишируется, но известно, что песня и клип будут представлены в один день.

Фото: Instagram

#Несмелая by @alanbadoev & dream-team Фото опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva) Янв 4 2017 в 2:07 PST

Фото: Instagram

Фото: Instagram