Даша Астафьева в мокрой ночнушке снялась с питоном (фото)
Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все, что делала NIKITA до этого
Группа NIKITA представила первый тизер нового клипа на своем канале YouTube и в социальных сетях. Черно-белое минималистическое видео обещает быть непохожим на все что делала NIKITA до этого.
"Несмелая" – это признание в любви. В клипе Астафьева в мокрой ночной рубашке снялась с питоном.
Клип не только покажет новую сторону творчества группы, но и символизирует совершенно новый этап ее жизненного пути. Впервые клип для NIKITA снял Алан Бадоев.
Точная дата премьеры пока не афишируется, но известно, что песня и клип будут представлены в один день.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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