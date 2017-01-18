День рождения Екатерины Кухар: 7 малоизвестных фактов о приме-балерине Национальной оперы

35-летняя Екатерина танцевала на высоте пять тысяч метров, а также хранит открытки от друзей и поклонников

Сегодня, 18 января, свой день рождения отмечает балерина Екатерина Кухар. Не каждая девушка выдержит 3 часа на кончиках пальцев, а вот Екатерина – это делает легко и с улыбкой. Она – прима-балерина, которая покорила сцены Европы, Америки, Японии, а в Украине ее всегда ждет благодарный зритель Национальной оперы.

Ко дню рождения балерины "Сегодня. ua" подготовил 7 интересных фактов об украинской приме балерине Екатерине Кухар.

1. Ради карьеры Екатерины Кухар ее родные пожертвовали собой.

Екатерина Кухар: "Моя бабушка Лена ради меня уволилась с должности начальника и устроилась в хореографическое училище на первую освободившуюся вакансию, чтобы возить меня на занятия и забирать после репетиций. Физические нагрузки в училище были колоссальными, так как упор идет больше на специальность, и часто домой приходила абсолютно вымотанная, падала спать, а бабуля садилась и дописывала за меня сочинения, доделывала домашние задания. В общем училась вместе со мной. Бабушка исполнила свою мечту и помогла мне стать примой-балериной".

2. В училище имела прозвище "Дженнифер Лопес", хотя сейчас весит всего 42 килограмма.

Екатерина Кухар: "Многих девушек выгоняют из училища из-за лишнего веса. Это сложный гормональный период, когда девушка становится женщиной. Я тоже столкнулась с этой проблемой, в 15 лет у меня было тайное прозвище "Дженнифер Лопес". Мой муж и партнер Александр жалеет, что не застал тот период. Сейчас с меня спадают все джинсы, а тогда ругали и снижали оценки за "вид сзади и в профиль"".

3. Официально не замужем.

Екатерина Кухар: "Мы с Александром Стояновым муж и жена. Мы венчались в церкви и считаем, что это важнее штампа в паспорте, которого у нас нет".

4. Пару Александра Стоянова и Екатерины Кухар лондонский балетный критик Maggie Foyer называет "Самой красивой балетной парой Европы".

"Благодаря тому, что мы с Александром Стояновым пара не только на сцене, но и в жизни, мы досконально знаем друг друга. С выходом на сцену почти не думаем о технической стороне дуэтного танца, а отдаемся чувствам, эмоциям и слиянию танца с музыкой".

5. Мама двоих детей.

Екатерина Кухар: "Моему старшему ребенку Тиме 7 лет, младшей дочке Настеньке 2 года. Спустя месяц после родов я начала заниматься в зале, через три — вела спектакль "Лебединое озеро" на гастролях в Испании".

6. Танцевала на высоте 5 тысяч метров.

Екатерина Кухар: "Однажды в Латинской Америке мы танцевали под небесами на высоте почти 5 тысяч метров. Где не то, что танцевать, дышать было невозможно. Когда мы пришли на сцену и увидели кислородные баллоны с масками, у нас был лёгкий шок...Но после первого номера мы ощутили их необходимость".

7. Хранит открытки от друзей и поклонников.

Екатерина Кухар: "Мне поклонники после каждого спектакля дарят очень красивые цветы. В букетах я нахожу небольшие послания от них – открытки. Они все очень разные, кто-то просто подписывает свои имена, а кто-то пишет стихи, рассказывает о своих впечатлениях от спектакля. Для меня эти послания не просто приятны, а дороги сердцу".