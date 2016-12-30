Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс находятся на грани развода

В браке 48-летнего Дэниела Крэйга и 46-летней Рэйчел Вайс возникли серьезные проблемы. Актеры не общаются уже больше недели и даже, по словам одного из их приятелей, подумывают о расставании. Как сообщил анонимный источник в интервью американскому порталу Radar Online, всему виной зависть экс-"Бонда" к успехам его супруги в Голливуде.

"Дэниел чувствует себя словно в замкнутом круге — он жалуется, что постоянно играет похожие друг на друга роли в боевиках и экшн-фильмах. А Рэйчел присылают лучшие и очень интересные сценарии в разнообразных жанрах. Дэниел злится и вымещает свое раздражение на жене", — заявил один из друзей семьи Крэйг-Вайс.