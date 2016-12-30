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Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс находятся на грани развода http://www.segodnya.ua/img/article/7846/76_main.1483096422.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/76_tn.1483096422.jpg Звезды Брак Рэйчел Вайс и Дэниела Крэйга трещит по швам

Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс находятся на грани развода

Сегодня, 14:00

Брак Рэйчел Вайс и Дэниела Крэйга трещит по швам

Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс. Фото: AFP
Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс. Фото: AFP

В браке 48-летнего Дэниела Крэйга и 46-летней Рэйчел Вайс возникли серьезные проблемы. Актеры не общаются уже больше недели и даже, по словам одного из их приятелей, подумывают о расставании. Как сообщил анонимный источник в интервью американскому порталу Radar Online, всему виной зависть экс-"Бонда" к успехам его супруги в Голливуде.

"Дэниел чувствует себя словно в замкнутом круге — он жалуется, что постоянно играет похожие друг на друга роли в боевиках и экшн-фильмах. А Рэйчел присылают лучшие и очень интересные сценарии в разнообразных жанрах. Дэниел злится и вымещает свое раздражение на жене", — заявил один из друзей семьи Крэйг-Вайс.
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Источник:

woman.ru

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