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Девушка Никиты Преснякова похудела до анорексичного состояния (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/90_main.1484954537.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/90_tn.1484954537.jpg Звезды Сейчас влюбленные отдыхают в Америке и делятся фотографиями из отпуска со своими подписчиками в Instagram

Девушка Никиты Преснякова похудела до анорексичного состояния (фото)

Сегодня, 06:21

Сейчас влюбленные отдыхают в Америке и делятся фотографиями из отпуска со своими подписчиками в Instagram

Солист рок-группы MULTIVERSE 25-летний Никита Пресняков уже несколько лет встречается с 20-летней Аленой Красновой, своей соседкой по даче. Сейчас влюбленные отдыхают в Америке и делятся фотографиями из отпуска со своими подписчиками в Instagram. И после недавней публикации Алены подписчики серьезно беспокоятся о ее здоровье.

Фотография, на которой Алена стоит на берегу океана, привела поклонников в шок: они предположили, что еще немного – и до анорексии недалеко.

"Ты что же с собой делаешь… Тебе бы жить да жить", — комментируют публикацию Красновой пользователи Сети. Но, похоже, ни сама Алена, ни Никита не считают фигуру девушки излишне худой.
Пресняков, никита пресняков

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