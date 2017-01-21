Девушка Никиты Преснякова похудела до анорексичного состояния (фото)

Сейчас влюбленные отдыхают в Америке и делятся фотографиями из отпуска со своими подписчиками в Instagram

Солист рок-группы MULTIVERSE 25-летний Никита Пресняков уже несколько лет встречается с 20-летней Аленой Красновой, своей соседкой по даче. Сейчас влюбленные отдыхают в Америке и делятся фотографиями из отпуска со своими подписчиками в Instagram. И после недавней публикации Алены подписчики серьезно беспокоятся о ее здоровье.

Фото опубликовано Alena Krasnova, 19 (@alenaakrasnova) Янв 18 2017 в 7:39 PST

Фотография, на которой Алена стоит на берегу океана, привела поклонников в шок: они предположили, что еще немного – и до анорексии недалеко.

"Ты что же с собой делаешь… Тебе бы жить да жить", — комментируют публикацию Красновой пользователи Сети. Но, похоже, ни сама Алена, ни Никита не считают фигуру девушки излишне худой.