Девятилетняя дочь Миллы Йовович спит вместе с родителями

41-летняя Милла Йовович и 51-летний Пол У. С. Андерсон вместе больше 14 лет. Правда, с появлением двух детей поддерживать накал страстей супругам стало гораздо сложнее, особенно в последнее время, когда их старшая дочь завела привычку спать вместе с родителями в их спальне. И те вовсе не против: по словам актрисы, она готова жертвовать сексуальной жизнью, но не отказывать Эвер в ее просьбе. "Мы спим все вместе с нашей кровати — мы с Полом и наша старшая дочь. Если наша дочь хочет спать с нами, мы не будем ей отказывать. Даже если у нас есть другие планы на ночь", — призналась актриса в интервью журналу Vanity Fair Italia.

Милла считает, что сложившаяся ситуация в целом положительно влияет на их с мужем сексуальную жизнь, ведь им приходится искать альтернативные способы решения проблемы: "Это даже интересно, нам приходится искать нестандартные решения, чтобы заняться любовью. Мы идем в гостиницу или используем для этого другие места в доме. Вы даже не представляете, насколько креативность пошла на пользу нашему браку",— отметила актриса.

Муж полностью поддерживает Миллу, ведь дети для супругов на первом месте: "Став матерью, я совершенно по-другому начала относиться к жизни и смотреть на мир. Я больше не беспокоюсь о карьере или о том, что другие люди подумают обо мне. Прежде всего меня волнуют мои дети и моя семья",— говорит Йовович.