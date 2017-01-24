Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена в Мексике (фото)

Свадьба Киры и Трея Валлетта растянулась на четыре дня

Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена Трея Валлетта, сообщает Hello.

По данным издания, праздничная церемония прошла в Мексике, а сама свадьба продолжалась несколько дней.

В первый день была проведена вечеринка на берегу океана, во второй – мексиканская вечеринка, в третий, собственно, сама церемония.

Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж. Избранником девушки стал бизнесмен Трей Валлетт, с которым она познакомилась еще в школе. Свадьба пары прошла в Мексикеи пела и плясала целых три дня Читай подробности по ссылке в профиле #hello__ru @hello__ru #KiraPlastinina #КираПластинина Фото опубликовано HELLO! Russia (@hello__ru) Янв 24 2017 в 1:46 PST

Невеста была одета в белое кружевное платье-бюстье. К алтарю дизайнера вел ее отец, бизнесмен Сергей Пластинин.

В четвертый день молодожены провели прощальный бранч.

Отмечается, что пара знакома со школы.