Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена в Мексике (фото)

Сегодня, 15:09

Свадьба Киры и Трея Валлетта растянулась на четыре дня

Кира отгуляла свадьбу в Мексике. Фото: instagram
Кира отгуляла свадьбу в Мексике. Фото: instagram

Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена Трея Валлетта, сообщает Hello.

По данным издания, праздничная церемония прошла в Мексике, а сама свадьба продолжалась несколько дней.

Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж! Избранником девушки стал американский бизнесмен Трей Валлетт, с которым Кира познакомилась 3 года назад. Свадьба прошла в Мексике, в пятизвездночном отеле, который специально забронировали на 3 дня, чтобы молодожёнов и гостей не отвлекали отдыхающие. #kiraandtrey #zharatv #жаратв #новости #новостишоубизнеса #свадьба #кирапластинина #молодожены #zhara #телеканал #телевидение

Фото опубликовано Телеканал STV ( ЖАРА ) (@zharatv)

В первый день была проведена вечеринка на берегу океана, во второй – мексиканская вечеринка, в третий, собственно, сама церемония.

Невеста была одета в белое кружевное платье-бюстье. К алтарю дизайнера вел ее отец, бизнесмен Сергей Пластинин.

В четвертый день молодожены провели прощальный бранч.

Отмечается, что пара знакома со школы.
свадьба, дизайнер, невеста, церемония, вечеринка, замуж, бизнесмен, в Мексике

Вы сейчас просматриваете новость "Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена в Мексике (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы

22 Января, 03:59

Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу

Мир

Дональд Трамп со своей женой во время танца. Фото: AFP

Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил наряды для Клинтон, Буш и Обамы

21 Января, 10:02

Модельер говорит, что работать с первой леди США было достаточно легко 

Мода

Меланья Трамп в наряде от Ralph Lauren. Фото: AFP

Как Жаклин Кеннеди: Меланья Трамп в голубом наряде Ralph Lauren в день инаугурации мужа

20 Января, 18:06

В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году

Люди

Анна Каренина, Антон Марчук, Дарья Шаповалова. Фото: соцсети

Трое молодых украинцев вошли в престижный рейтинг Forbes

18 Января, 07:22

В рейтинг попали основательница международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова, дизайнер Анна Каренина и антикоррупционный эксперт Антон Марчук

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования