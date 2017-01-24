Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена в Мексике (фото)
Свадьба Киры и Трея Валлетта растянулась на четыре дня
Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена Трея Валлетта, сообщает Hello.
По данным издания, праздничная церемония прошла в Мексике, а сама свадьба продолжалась несколько дней.
Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж! Избранником девушки стал американский бизнесмен Трей Валлетт, с которым Кира познакомилась 3 года назад. Свадьба прошла в Мексике, в пятизвездночном отеле, который специально забронировали на 3 дня, чтобы молодожёнов и гостей не отвлекали отдыхающие. #kiraandtrey #zharatv #жаратв #новости #новостишоубизнеса #свадьба #кирапластинина #молодожены #zhara #телеканал #телевидение
В первый день была проведена вечеринка на берегу океана, во второй – мексиканская вечеринка, в третий, собственно, сама церемония.
Невеста была одета в белое кружевное платье-бюстье. К алтарю дизайнера вел ее отец, бизнесмен Сергей Пластинин.
В четвертый день молодожены провели прощальный бранч.
Отмечается, что пара знакома со школы.
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