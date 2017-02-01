Дмитрий Нагиев рассказал о причинах разрыва с женой

Дмитрий Нагиев старается держать в секрете свою личную жизнь. Но недавно он откровенно рассказал о своей первой жене Алисе Шер и о причинах их развода.

Дмитрий прокомментировал, что ему приятно звание "альфа-самца": "В моем возрасте вообще льстит, когда хоть как-то называют. „Самец" — это очень приятно, а когда есть еще и приставка „альфа"…Это дает мне надежду, что стрекозиные крылья за моей спиной изредка еще можно расправить. Так сказать, тряхнуть стариной". На вопрос журналиста Woman.ru, что делать, если любовь больше начинает напоминать привычку, Дмитрий заявил, что этого допускать нельзя. "Если началось — спасай, как можешь. Не получилось — спасайся, как можешь. Без любви все бессмысленно. Привычка — это не чувство", — поделился Дмитрий.

Но как избежать чувства пресыщения в отношениях, актер не знает: "Если бы я знал, то, наверное, спас бы свой первый брак и сегодня в моей жизни все было бы иначе. Пока найти ответ на этот вопрос мне не удалось, но я в поиске и, может быть, когда-нибудь напишу серьезный трактат на эту тему".

Напомним, Дмитрий Нагиев был женат на актрисе и писательнице Алисе Шер, с которой прожил в браке 18 лет. В 1989 году у них родился сын Кирилл.