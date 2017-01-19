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Дочь Анны Седоковой носит мамины вещи http://www.segodnya.ua/img/article/7898/22_main.1484831667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/22_tn.1484831667.jpg Звезды Певица рассказала о "круговороте вещей" в ее семье

Дочь Анны Седоковой носит мамины вещи

Сегодня, 16:00

Певица рассказала о "круговороте вещей" в ее семье

Анна Седокова с дочками. Фото: Instagram
Анна Седокова с дочками. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова на станице в Instagram рассказала, как в ее семь проходит шоппинг.  Как выяснилось старшая дочь певицы – 12-летняя Алина носит мамины вещи.

"Рассказываю, как я теперь хожу на шоппинг. Каждый раз, заходя в магазин, я вспоминаю о #круговороте вещей в нашей семье! Если я покупаю что то себе, это обязательно завтра утром окажется на Алине, но как только старшая сестра выйдет на улицу, в ее шкаф отправляется Моника и выходит из него в полном аутфите от старшей сестры. Единственное с обувью пока вопросы, но вчера прозвучала фраза – Мамочка, знаешь, что мне идеально подходит к моему бежевому костюму? Твои новые YEEZY. А я ей – а мне идеально подходит утро, в котором я просыпаюсь, а твоя сестра счастливая, собранная в садик, позавтракала и причесалась. Так мы и делаем жизнь друг друга идеальной", – поделилась звезда.
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Источник:

"Сегодня"

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