Дочь Анны Седоковой носит мамины вещи

Певица Анна Седокова на станице в Instagram рассказала, как в ее семь проходит шоппинг. Как выяснилось старшая дочь певицы – 12-летняя Алина носит мамины вещи.

"Рассказываю, как я теперь хожу на шоппинг. Каждый раз, заходя в магазин, я вспоминаю о #круговороте вещей в нашей семье! Если я покупаю что то себе, это обязательно завтра утром окажется на Алине, но как только старшая сестра выйдет на улицу, в ее шкаф отправляется Моника и выходит из него в полном аутфите от старшей сестры. Единственное с обувью пока вопросы, но вчера прозвучала фраза – Мамочка, знаешь, что мне идеально подходит к моему бежевому костюму? Твои новые YEEZY. А я ей – а мне идеально подходит утро, в котором я просыпаюсь, а твоя сестра счастливая, собранная в садик, позавтракала и причесалась. Так мы и делаем жизнь друг друга идеальной", – поделилась звезда.