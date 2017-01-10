Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур тайно вышла замуж – СМИ

По сообщениям западных СМИ 22-летняя Таллула Уиллис, младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур, тайно вышла замуж за своего молодого человека, 23-летнего Моргана МакДональда.

Друзья пары говорят, что Морган и Таллула уже давно называют друг друга мужем и женой. На страницах в соцсетях у них обоих значится статус "состою в браке". А на днях папарацци застали влюбленных на прогулке. На одном из снимков заметно, что безымянный палец девушки украшает обручальное кольцо. При этом никаких заявлений о свадьбе ни молодые, ни звездные родители "новобрачной" не делали. Единственная, кто прокомментрировал эту новость, – мать Моргана МакДональда, Алиша. Она заявила, что ее сына и дочь "крепкого орешка" связывают серьезные отношения, однако они слишком молоды, чтобы думать о браке. По ее словам, о свадьбе парочка еще и речи не ведет.

Напомним, что Таллула не раз становилась героиней скандальных хроник. В подростковом возрасте она страдала от психологических расстройств и сильно комплексовала из-за внешности, чувствуя себя гадким утенком на фоне матери и старших сестер. Известно также, что девушка лечилась от алкоголизма и наркозависимости в элитных клиниках для звезд. Сейчас младшая из дочерей Уиллис с удовольствием принимает участие в провокационных флешмобах и откровенных фотосессиях. Последняя из них появилась в альбоме эпатажного фотографа Тайлера Шилдса в октябре 2016 года — на снимках Таллула позирует обнаженной.