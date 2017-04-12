Дочь Мадонны с небритыми подмышками подловили на пляже
Папарацци застали 20-летнюю Лурдес в черном бикини
Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, попала в объективы папарацци во время отдыха в Майами. 20-летняя девушка принимала солнечные ванны в компании друзей.
Дочка известной певицы в черном купальнике без стеснения продемонстрировала всему пляжу волосатые подмышки.
Тело Лурдес также украшают татуировки, посвященные родителям и брату: она наколола на пальцах слова "папа" и "мама", а еще букву "R" на лодыжке – в честь брата Рокко.
Lourdes Leon Has Hairy Armpits And That’s Totally Fine https://t.co/vo2TQHc5F4 pic.twitter.com/VPnDNLfWoM— the pin (@la_patillaUs) 11 апреля 2017 г.
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