Дочь Мадонны с небритыми подмышками подловили на пляже

Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, попала в объективы папарацци во время отдыха в Майами. 20-летняя девушка принимала солнечные ванны в компании друзей.

Дочка известной певицы в черном купальнике без стеснения продемонстрировала всему пляжу волосатые подмышки.

Тело Лурдес также украшают татуировки, посвященные родителям и брату: она наколола на пальцах слова "папа" и "мама", а еще букву "R" на лодыжке – в честь брата Рокко.