Дочь Мадонны с небритыми подмышками подловили на пляже

Сегодня, 12:30

Папарацци застали 20-летнюю Лурдес в черном бикини 

Мадонна. Фото: AFP
Мадонна. Фото: AFP

Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, попала в объективы папарацци во время отдыха в Майами. 20-летняя девушка принимала солнечные ванны в компании друзей.

Дочка известной певицы в черном купальнике без стеснения продемонстрировала всему пляжу волосатые подмышки.

Тело Лурдес также украшают татуировки, посвященные родителям и брату: она наколола на пальцах слова "папа" и "мама", а еще букву "R" на лодыжке – в честь брата Рокко.

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"Сегодня"

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