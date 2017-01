Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста (фото)

Старшая дочь Валерия Меладзе – 25-летняя Инга поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Инга вышла замуж за своего возлюбленного, 25-летнего журналиста марокканского происхождения Нури Вергезе.

Свадьба состоялась еще 14 января. На снимке в соцсети счастливая невеста позирует в подвенечном платье.

"Большой день, маленькое торжество. Не могу дождаться, чтобы повторить это снова в октябре, но уже с размахом",— подписала снимок Инга.

Фото: Instagram

Младшая сестра Ингы – Софико, торжество пропустила, и поздравила Ингу в Instagram.

"14 января 2017 года в 2800 километрах от меня моя уже совсем взрослая курочка Жасмин ingameladze вышла замуж за своего прекрасного Алладина nouri_verghese после 10 лет отношений! Ты слишком быстро выпорхнула из нашего гнездышка. Ты не просто nutella on my pancakes, ты crisp on my crème brûlée! К сожалению, тост на вашей свадьбе я сказать не смогла, поэтому говорю сейчас! Люблю тебя всем сердцем, будьте счастливы",— написала Софико.

Инга познакомилась с Нури во время учебы в Оксфорде. Он работает журналистом на ближневосточном канале "Аль-Джазира".