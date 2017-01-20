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Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/53_main.1484901356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/53_tn.1484901356.jpg Звезды На снимке в соцсети счастливая Инга позирует в подвенечном платье

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста (фото)

Сегодня, 10:30

На снимке в соцсети счастливая Инга позирует в подвенечном платье

Инга и Валерий Меладзе. Фото: Instagram
Инга и Валерий Меладзе. Фото: Instagram

Старшая дочь Валерия Меладзе – 25-летняя Инга поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.  Инга вышла замуж за своего возлюбленного, 25-летнего журналиста марокканского происхождения Нури Вергезе.

Свадьба состоялась еще 14 января. На снимке в соцсети счастливая невеста позирует в подвенечном платье.

"Большой день, маленькое торжество. Не могу дождаться, чтобы повторить это снова в октябре, но уже с размахом",— подписала снимок Инга.

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Фото: Instagram 

Младшая сестра Ингы – Софико, торжество пропустила, и поздравила Ингу в Instagram.

"14 января 2017 года в 2800 километрах от меня моя уже совсем взрослая курочка Жасмин ingameladze вышла замуж за своего прекрасного Алладина nouri_verghese после 10 лет отношений! Ты слишком быстро выпорхнула из нашего гнездышка. Ты не просто nutella on my pancakes, ты crisp on my crème brûlée! К сожалению, тост на вашей свадьбе я сказать не смогла, поэтому говорю сейчас! Люблю тебя всем сердцем, будьте счастливы",— написала Софико.

Инга познакомилась с Нури во время учебы в Оксфорде. Он  работает журналистом на ближневосточном канале "Аль-Джазира".
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Источник:

"Сегодня"

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