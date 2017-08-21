Дочь Веры Глаголевой написала маме прощальное письмо

Старшая дочка актрисы Веры Глаголевой — балерина Анна Нахапетова, тяжело переживает семейное горе.

Напомним, известная актриса скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни.

На странице в Instagram Анна оставила для мамы прощальное письмо.

"Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день и это была наша жизнь, ты знала все про нас, кто где и как, мы даже никогда не ссорились по настоящему, мы жили все эти годы рядом и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой. Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, слишком несправедливо рано. У нас столько было планов, ты так много могла еще сделать, так много...Ты дарила людям любовь и красоту, Тебя нельзя было не любить, Ты излучала свет! Ты всегда говорила, что плохая бабушка, но Ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Я могу много писать и напишу обязательно, но сейчас душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на До и После", – написала Нахапетова.

19 августа в Москве прошло прощание с Верой Глаголевой.

Всего Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: "Не стреляйте в белых лебедей", "Торпедоносцы", "Выйти замуж за капитана", "Воскресный папа", "Сошедшие с небес" и "Женщин обижать не рекомендуется".

Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером.

У актрисы есть три дочери – Анна, Анастасия и Мария.