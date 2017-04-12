Дочери навестили Анну Седокову в больнице

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным фото. 8 апреля Анна в третий раз стала мамой.

34-летняя знаменитость родила сына. Роды проходили в клинике Cedars-Sinai, в Лос-Анджелесе.

Дочери Седоковой уже познакомились с новорожденным братом. Алина и Моника навестили маму в роддоме.

"Я и моя самая верная поддержка, опора, смысл жизни и сама жизнь", – подписала Анна снимок с дочерьми.

Фото: Instagram

Ранее она рассказала, что роды были нелегкими. "Спасибо вам огромное за поздравления, спасибо за бесконечные смс, dm, письма с пожеланиями счастья, нам очень приятно. Было немного сложновато эти дни, как-нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но, кажется, сейчас все позади. Мы все вместе", – написала певица