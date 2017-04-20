Дочери Сильвестра Сталлоне украсили свою первую обложку глянца

Сегодня, 11:00

София, Систин и Скарлет примерили яркие платья

 

Сталлоне с дочками и женой. Фото: AFP
Сталлоне с дочками и женой. Фото: AFP

Дочери Сильвестра Сталлоне впервые появились на обложке журнала.  Для майского выпуска Harper’s Bazaar девушки примерили яркие платья от Moschino, напоминающие наряды диснеевских принцесс

20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлет вдохновившись примером своей мамы, американской модели Дженнифер Флавин, принимают предложения от модельных агентств и известных брендов.

Систин уже подписала контракт с IMG Models и участвовала в показах Chanel и Dolce & Gabbana.

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"Сегодня"

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