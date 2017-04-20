Дочери Сильвестра Сталлоне украсили свою первую обложку глянца

Дочери Сильвестра Сталлоне впервые появились на обложке журнала. Для майского выпуска Harper’s Bazaar девушки примерили яркие платья от Moschino, напоминающие наряды диснеевских принцесс

20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлет вдохновившись примером своей мамы, американской модели Дженнифер Флавин, принимают предложения от модельных агентств и известных брендов.

Систин уже подписала контракт с IMG Models и участвовала в показах Chanel и Dolce & Gabbana.