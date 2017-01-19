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Дочери Веры Брежневой вышли в свет без мамы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/11_main.1484830161.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/11_tn.1484830161.jpg Звезды 15-летняя Сони Киперман приняла участие в записи украинского дубляжа французской анимации

Дочери Веры Брежневой вышли в свет без мамы (фото)

Сегодня, 15:30

15-летняя Сони Киперман приняла участие в записи украинского дубляжа французской анимации

  • Младшая дочь Веры Брежневой - 7-летняя Сара
  • 15-летняя Соня Киперман

В кинотеатре "Оскар" 18 января состоялась гала-премьера анимационного фильма "Балерина".

Мероприятие прошло при участии Сони Киперман, дочери Веры Брежневой, которая работала над украинским дубляжом ленты. Поддержать Соню на премьере пришла ее младшая сестра – 7-летняя Сара.

На показе 15-летняя Соня, которая уже успела попробовать себя в кинематографе и на подиуме в рамках Недели моды, призналась, что мечтает о карьере актрисы. Для выхода в свет старшая дочь Брежневой выбрала нежное платье с аппликациями. Вера сейчас отдыхает в Таиланде, поэтому не смогла присутствовать на премьере.

На красной дорожке были замечены – экс-солистка Nikita Юлия Кавтарадзе, Тимофей Нагорный, Виталий Борисюк, Андрей Кише, Анатолий Анатолич с женой Юлией и дочерями, Олег Панюта, Снежана Егорова, Алекс Захарчук и другие гости.
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Источник:

"Сегодня"

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