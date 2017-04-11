Дон Риклз не успел озвучить своего героя для новой "Истории игрушек"

Вчера, 18:30

Легендарный американский комик умер в возрасте 90 лет

Дон Риклз. Фото: AFP
Дон Риклз. Фото: AFP

Комик Дон Риклз, озвучивавший "Мистера картофельную голову" во всех частях "Истории игрушек", скончался, не успев озвучить своего персонажа для очередного сиквела. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, подтвердившие, что Риклз даже не приступал к работе над анимационной лентой.

"История игрушек 4" сейчас находится в разработке. Из-за ускорившегося релиза сиквела "Суперсемейки" мультфильм выйдет в прокат только в 2019 году — на год позже запланированного изначально срока. Ранее сообщалось, что в мультфильме речь пойдет о любви между Вуди (Том Хэнкс) и Бо Пип (Энни Поттс).

Легендарный американский комик Дон Риклз умер в возрасте 90 лет 6 апреля. Он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти названа почечная недостаточность.
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Источник:

intermedia.ru

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