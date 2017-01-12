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Дрейк подарил Дженнифер Лопес колье за 100 тысяч долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7875/54_main.1484216252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/54_tn.1484216252.jpg Звезды Музыкант сделал своей возлюбленной роскошный подарок на Новый год

Дрейк подарил Дженнифер Лопес колье за 100 тысяч долларов

Сегодня, 13:30

Музыкант сделал своей возлюбленной роскошный подарок на Новый год

Дженнифер Лопес. Фото: Instagram
Дженнифер Лопес. Фото: Instagram

Отношения между Дженнифер Лопес и Дрейком развиваются стремительно. На днях стало известно, что музыкант сделал своей возлюбленной  роскошный подарок на Новый год. Канадский рэпер преподнес исполнительнице бриллиантовое колье Tiffany Victoria стоимостью 100 тысяч долларов. Общий вес украшения составляет 15 карат.

По словам инсайдеров, Дрейк вручил свой подарок во время вечеринки, устроенной им в честь Нового года в одном из ночных клубов Лас-Вегаса: "Джей Ло и Дрейк были неразлучны весь вечер и целовались прямо на танцплощадке".

Напомним, что впервые о романе знаменитостей заговорили после того, как музыканты сходили на свидание после одного из своих совместных выступлений в Лас-Вегасе. И спустя всего пару дней Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой Дрейк нежно обнимает ее. Это спровоцировало экс-возлюбленную рэпера Рианну объявить бойкот своей бывшей подруге Джей Ло. К слову, до недавнего времени исполнительница встречалась с танцором Каспером Смартом, будучи старше него на 18 лет. Стоит отметить, что между Дрейком и Лопес также довольно внушительная разница в возрасте — музыкант моложе своей возлюбленной на 17 лет.
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Источник:

elle.ru

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