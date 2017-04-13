Друг Дженнифер Лоуренс – 27-летний актер Клэй Адлер – покончил с собой

Сегодня, 04:57

Известность актеру принесла роль бойфренда главной героини в сериале "Ньюпорт Харбор: Реальный Округ Ориндж"

Клэй Адлер и Дженнифер Лоуренс. Фото: соцсети
Клэй Адлер и Дженнифер Лоуренс. Фото: соцсети

Звезда сериала "Ньюпорт Харбор: Реальный Округ Ориндж" Клэй Адлер скончался в больнице в возрасте 27 лет, – сообщает peopletalk. Отмечается, что Клэй вместе с друзьями отправились на охоту, а там неожиданно для всех актер повернул ружье в свою сторону и выстрелил прямо в голову. В память о нем все, кто знал Адлера, собрались на берегу моря, чтобы покататься на серфе – все свободное время актер проводил на волне.

"Нас очень опечалила новость о смерти Адлера, представить невозможно, что сейчас чувствуют его близкие", — рассказала пресс-служба телеканала MTV.

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Клэй Адлер. Фото из открытых источников 

В начале своей актерской карьеры – в 2007 году, Клэй подружился с Дженнифер Лоуренс, с который они в том же году позировали на красной дорожке Movieguide Awards (эта организация пишет рецензии и описания к фильмам или сериалам, а также составляет рейтинги лучших).

Известность актеру принесла роль бойфренда главной героини в сериале "Ньюпорт Харбор: Реальный Округ Ориндж" — тоже в 2007-м. Отец Клэя рассказал, что у сына было еще много планов, он хотел сниматься в больших голливудских фильмах. "Клэй никогда не хотел останавливаться на сериалах, мечтал о большом кино", — цитирует портал E! отца Клэя – Фрэнка.

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Сериал "Ньюпорт Харбор: Реальный Округ Ориндж"

Отметим, что в крови актера не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя, поэтому для всех остается загадкой, почему он покончил с собой.
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