Дублер Тома Круза не смог выполнить необходимый трюк

Профессиональный каскадер, пытавшийся перепрыгнуть с одного здания на другое, врезался в стену

В середине августа Том Круз травмировался на съемках очередной части боевика "Миссия невыполнима". Актер сломал лодыжку.

Оказалось, что звезда Голливуда не единственный, кто не смог выполнить необходимый трюк. За день до неприятного инцидента перепрыгнуть с крыши на крышу не смог дублер Круза, сообщает Mirror.

Профессиональный каскадер, пытавшийся перепрыгнуть с одного здания на другое, врезался в стену.

Дублер Тома Круза не пострадал, однако на следующий день актер получил травму, из-за которой ему придется провести в гипсе четыре месяца. Съемки новой "Миссии невыполнима" пока приостановлены.