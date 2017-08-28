Джамала отправилась на прогулку в стильной юбке за 570 долларов

Для прогулки певица выбрала бледно-голубую блузку за 300 долларов и юбку с высокой талией и пуговицами, стоимостью 570 долларов.

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