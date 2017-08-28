Джамала отправилась на прогулку в стильной юбке за 570 долларов

Сегодня, 09:31

Певица продемонстрировала наряд от украинско-бельгийского бренда

Джамала. Фото: Facebook
Джамала. Фото: Facebook

Джамала очаровала романтичным образом. На странице в Facebook артистка продемонстрировала стильный образ.

Джамала похвасталась вещами из коллекции украинско-бельгийского бренда FLOW the Label.

Для прогулки певица выбрала бледно-голубую блузку за 300 долларов и юбку с высокой талией и пуговицами, стоимостью 570 долларов.

Свой наряд звезда дополнила модными босоножками на платформе.

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook
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Источник:

"Сегодня"

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