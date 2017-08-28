Джамала отправилась на прогулку в стильной юбке за 570 долларов
Певица продемонстрировала наряд от украинско-бельгийского бренда
Джамала очаровала романтичным образом. На странице в Facebook артистка продемонстрировала стильный образ.
Джамала похвасталась вещами из коллекции украинско-бельгийского бренда FLOW the Label.
Для прогулки певица выбрала бледно-голубую блузку за 300 долларов и юбку с высокой талией и пуговицами, стоимостью 570 долларов.
Свой наряд звезда дополнила модными босоножками на платформе.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
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