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Джамала показала милый снимок с женихом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/59_main.1485173047.png http://www.segodnya.ua/img/article/7908/59_tn.1485173047.png Звезды Поклонники певицы засыпали пару комплиментами и назвали ее очень красивой

Джамала показала милый снимок с женихом (фото)

Сегодня, 14:09

Поклонники певицы засыпали пару комплиментами и назвали ее очень красивой

Певица готовится к свадьбе. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Певица готовится к свадьбе. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала мало говорит о личной жизни, отдавая предпочтение разговорам о музыке, проектах и творчестве.

В Instagram певица выложила редкий снимок со своим возлюбленным Бекиром Сулеймановым.

"Обіймайте дорогих вам людей!" – подписала она снимок, на котором они с женихом обнимаются.

На фото видно, как у певицы светятся от счастья глаза. Об этом написали ее поклонники, которые считают пару очень красивой.

"Как мило", "Красавцы", "Вы даже похожи друг на друга", "Глазки у Вас такие влюбленные, добрые", "Приятно на вас смотреть", – пишут в комментариях поклонники певицы.

Ранее Джамала рассказывала, что у них будет веселая современная крымско-татарская свадьба.
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Источник:

"Сегодня"

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