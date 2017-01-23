Джамала показала милый снимок с женихом (фото)
Поклонники певицы засыпали пару комплиментами и назвали ее очень красивой
Украинская певица Джамала мало говорит о личной жизни, отдавая предпочтение разговорам о музыке, проектах и творчестве.
В Instagram певица выложила редкий снимок со своим возлюбленным Бекиром Сулеймановым.
"Обіймайте дорогих вам людей!" – подписала она снимок, на котором они с женихом обнимаются.
На фото видно, как у певицы светятся от счастья глаза. Об этом написали ее поклонники, которые считают пару очень красивой.
"Как мило", "Красавцы", "Вы даже похожи друг на друга", "Глазки у Вас такие влюбленные, добрые", "Приятно на вас смотреть", – пишут в комментариях поклонники певицы.
Ранее Джамала рассказывала, что у них будет веселая современная крымско-татарская свадьба.
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