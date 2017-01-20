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Джамала: "У меня будет веселая современная крымско-татарская свадьба" http://www.segodnya.ua/img/article/7900/82_main.1484906505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/82_tn.1484906505.jpg Звезды Певица рассказала, что ремонтом в новой квартире в Киеве занимается ее жених Бекир

Джамала: "У меня будет веселая современная крымско-татарская свадьба"

Сегодня, 12:00

Певица рассказала, что ремонтом в новой квартире в Киеве занимается ее жених Бекир

Джамала. Фото: пресс-служба 1+1
Джамала. Фото: пресс-служба 1+1

В интервью "Теленеделе" новый тренер проекта "Голос країни-7" Джамала рассказала о предстоящей свадьбе и "слепых прослушиваниях".

"Мне всегда непросто сказать "нет". Тем не менее, я предпочитаю говорить правду, из-за чего постоянно страдаю – не все готовы ее воспринимать, – говорит тренер. – Я надеюсь, что моя критика способна стать толчком – заставить бороться, подстегнуть идти вперед. По крайней мере, лично у меня так и происходит. Взять хотя бы песню "1944". С самого начала "Евровидения" все говорили: тема не та, музыкальный формат не тот – песня ни с какой точки зрения не подходит для этого конкурса. Мы знаем, чем это закончилось. Если верить в свои силы и работать над собой, все получится".

Победительница "Евровидения-2016" также рассказала, чем именно привлекло ее тренерское кресло проекта: "Возможностью экспериментировать на сцене – посредством участников проекта. Мне важно посмотреть, каким человек приходит на проект и каким с него уходит. Смогу ли я привлечь в свою команду людей, у которых есть вокальное будущее? Подсказать, что делать, чтобы и после "Голосу країни" у них все получалось? Вначале моя откровенность, с которой общаюсь с конкурсантами, шокировала всех продюсеров и коллег-тренеров: "Ничего себе – как ты правду в глаза режешь!". С другой стороны, я и расстраивалась больше остальных. Мне говорили: "Ну, если ты после каждого ухода участника будешь заливаться слезами, надолго тебя не хватит". Я просто не умею что-то делать в полсилы".

Джамала откровенно рассказала, какой будет ее предстоящая свадьба с возлюбленным Бекиром Сулеймановым: "Веселая современная крымско-татарская свадьба. Хочу, чтоб наши гости, которые раньше не были на подобных мероприятиях, ощутили всю прелесть торжества: восточная еда и музыка, национальные традиции и неповторимый дух крымско-татарской свадьбы".

Певица рассказала, что ремонтом в новой квартире в Киеве занимается ее жених Бекир: "Все контролирует Бекир, потому что он лучше меня разбирается и в цифрах, и в сроках. Я очень рада и благодарна ему за то, что взял на себя эти заботы".

Певица поделилась, какие именно изменения в ее жизни произошли после победы на Евровидении-2016: "Мне кажется, я даже сама еще не осознала всех изменений, которые со мной произошли. Столько невероятных событий…Никогда не могла себе представить, что у меня будет сольный концерт возле потрясающе красивого кафедрального собора в Литве, что сама президент пригласит меня в свою резиденцию, а потом будет показывать сад. Что мне подарят два дерева в парке в Греции. А моя поездка в Лондон, где я на закрытой рождественской вечеринке встречаю Киру Найтли, Ширли Бэсси, Джуда Лоу, Ольгу Куриленко? Каждый день происходит что-то очень важное и интересное… В этом калейдоскопе событий одна вещь остается неизменной – огромное желание писать песни и выступать перед своей публикой".
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