50-летняя Джанет Джексон, недавно ставшая матерью, расстается с мужем-миллионером – СМИ

Вчера, 14:29

Сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена в 2012 году, а 3 января этого года у них родился сын

Джанет Джексон. Фото: instagram.com/janetjackson
Джанет Джексон. Фото: instagram.com/janetjackson

Поп-певица Джанет Джексон рассталась со своим супругом мультимиллионером Виссамом аль-Мана через три месяца после рождения у них первенца. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на издание Daily Mail со ссылкой на приближенные к певице источники.

50-летняя сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена из Катара Виссама аль-Мана в 2012 году, а 3 января этого года у них родился сын.

"К сожалению, Джаннет и Виссам решили, что их пути расходятся", — рассказал изданию близкий друг Джексон.

Несмотря на это, добавляет издание, молодые родители решили остаться в хороших отношениях и совместно воспитывать своего ребёнка, который будет проживать с матерью в Лондоне.
Джексон, замуж, Джанет Джексон

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