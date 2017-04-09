50-летняя Джанет Джексон, недавно ставшая матерью, расстается с мужем-миллионером – СМИ

Сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена в 2012 году, а 3 января этого года у них родился сын

Поп-певица Джанет Джексон рассталась со своим супругом мультимиллионером Виссамом аль-Мана через три месяца после рождения у них первенца. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на издание Daily Mail со ссылкой на приближенные к певице источники.

50-летняя сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена из Катара Виссама аль-Мана в 2012 году, а 3 января этого года у них родился сын.

"К сожалению, Джаннет и Виссам решили, что их пути расходятся", — рассказал изданию близкий друг Джексон.

Несмотря на это, добавляет издание, молодые родители решили остаться в хороших отношениях и совместно воспитывать своего ребёнка, который будет проживать с матерью в Лондоне.