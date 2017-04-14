Джанет Джексон получит 200 миллионов долларов после развода с третьим мужем

Сегодня, 17:30

Джанет и ее третий муж заключили в свое время брачный контракт

Джанет Джексон. Фото: REX
Джанет Джексон. Фото: REX

Пару дней назад стало известно о том, что Джанет Джексон и ее муж, миллионер Виссам аль-Мана, приняли решение расстаться спустя пять лет супружеской жизни и всего три месяца спустя рождения сына. Теперь же выясняются новые подробности: оказывается, после развода с третьим супругом, который является одним из богатейших людей в мире, Джанет может получить до 200 миллионов долларов.

Источники сообщают, что Джанет и ее третий муж заключили в свое время брачный контракт, по условиям которого, если брак продержится минимум пять лет, певица в случае последующего развода получит 100 миллионов долларов. Еще 100 миллионов по условиям брачного контракта Джанет должна получить за то, что в этом браке родился ребенок.

200 миллионов долларов – большая сумма, и, учитывая тот факт, что Джанет решила расстаться с мужем спустя всего лишь несколько недель после рождения ребенка, многие начали подозревать, что Джексон вышла замуж лишь из-за денег. Однако источники, которых цитируют американские таблоиды, единогласно утверждают, что проблема была вовсе не в деньгах: брак распался из-за культурных и религиозных различий супругов (Джанет Джексон не хотела и не собиралась оставаться "послушной мусульманской женой").
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Источник:

popcornnews.ru

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