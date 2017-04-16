Джанет Джексон впервые показала сына

В январе этого года сестра Майкла Джексона 50-летняя Джанет Джексон и ее бывший муж 24-летний миллиардер Виссам аль-Мана впервые стали родителями. На свет появился малыш по имени Эйса. И вот Джанет впервые показала своего трехмесячного сына. Джексон выставила в Instagram фото с малышом. "Мой малыш и я после сна", — подписала снимок Джанет, – передает peopletalk.

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Апр 14 2017 в 6:17 PDT

Напомним, Джексон ушла от своего мужа спустя всего три месяца после рождения сына. Как сообщил портал TMZ, пара пришла к выводу, что их брак был ошибкой. Инсайдер сообщил, что возможно причиной развода стали слишком плотные рабочие графики.

"Они слишком занятые люди. К тому же пришли к выводу, что им лучше жить по отдельности, но это не помешает им быть прекрасными родителями", — цитирует близкий к паре источник портал Hollywood Life.

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Ноя 1 2015 в 4:06 PST

Отметим, что бывшие возлюбленные официально еще на развод не подали, но вот замки в их общей квартире Джанет решила все-таки сменить. Экс-супруги договорились, что решат все вопросы мирно, а о раздельной опеке и речи не идет. Правда, Виссам должен будет выплачивать Джексон около 200 тысяч долларов по брачному договору и это, не считая алиментов за ребенка.