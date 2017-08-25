Дженнифер Энистон боится остаться без работы через полтора года

С участием Дженнифер Энистон стабильно выходит в прокат как минимум один фильм в год. Однако скоро все может измениться, считает сама актриса, ведь ее возраст приближается к критической для Голливуда отметке – 50. Энистон дала интервью журналу Glamour, в котором рассказала, как Голливуд "дискриминирует зрелых женщин".

Зимой Дженнифер Энистон исполнится 49 лет, а через год она отпразднует юбилей. Сама она не видит проблемы в цифрах и уверенно заявляет, что женское счастье от этого не зависит. Киноиндустрия, по словам актрисы, особенно жестока к женщинам после пятидесяти.

"Я думаю, нам всем стоит пересмотреть свою позицию на этот счет. Жизнь не заканчивается после пятидесяти. Наоборот, она становится все более захватывающей. Но мы почему-то не уважаем процесс старения. Мы видим в этом нечто негативное и забываем, что ни один человек на планете не застрахован от неминуемого. Я не понимаю, почему существует какая-то дата истечения срока годности. Это абсурд! Посмотрите на великолепную Хелен Миррен, на богиню Мерил Стрип...Существует так много историй, которые могут рассказать женщины старшего возраста",- говорит Энистон.

Напомним, Дженнифер Энистон в интервью журналу Glamour рассказала, какой заголовок таблоидов раздражает ее больше всего.