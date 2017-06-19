Дженнифер Лопес блеснула обнаженной грудью в мини за 180 евро

Сегодня, 07:56

Свой пикантный образ Лопес дополнила золотыми серьгами-кольцами

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала сексуальный и вызывающий образ. 47-летняя артистка подчеркнула формы откровенным нарядом со смелым декольте от House of CB.

Певица сделала селфи в дамской комнате.

Дженнифер засветила обнаженную грудь в белом мини со шнуровкой по бокам, стоимостью 183 евро.

Свой пикантный образ Лопес дополнила золотыми серьгами-кольцами, а волосы собрала в пучок.

"Когда обнаруживаешь самую красивую уборную на свете", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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