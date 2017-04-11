Дженнифер Лопес носит серьги за 25 долларов

Вчера, 13:30

Свой образ певица дополнила дешевой бижутерией

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица Дженнифер Лопес на днях порадовала поклонников на странице в Instagram смелым образом.

Артистка выбрала для съемок американского шоу "World of Dance", где выступает сразу в двух амплуа – продюсера и члена жюри конкурса, откровенный полупрозрачный наряд от Aviana Jewelled, стоимостью 106 евро (около 3 тысяч гривен).

К платью 47-летняя певица подобрала сверкающие серьги от Kohl’s всего за 25 долларов (около 670 гривен) – сообщает people.com

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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