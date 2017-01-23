Дженнифер Лопес рассказала о романе с Дрейком

На днях 47-летняя певица Дженнифер Лопес решила прервать молчание относительно своего романа с Дрейком и в одном из интервью заявила: "Он просто попросил меня записать совместную песню, и это все, что мы сделали вместе. Плод нашего совместного творчества вы сможете услышать на следующей пластинке Дрейка. Что же касается моей личной жизни, то мне не хотелось бы ничего комментировать на данную тему".

Несмотря на это, близкие друзья исполнительницы заверили, что Лопес и Дрейк очень счастливы друг с другом: "Ребятам очень весело вместе. И детям Дженнифер действительно нравится Дрейк, они знают наизусть все его песни. Когда он приходит к ним в дом, то они с Джей забывают о работе и просто лежат на диване и смотрят фильмы, как все".

Единственная проблема, которая возникает между возлюбленными, — это то, что Дженнифер больше не хочет иметь детей: "Она не раз говорила, что больше не хочет детей, а Дрейк как раз в том возрасте, когда он чувствует необходимость в семье и, конечно же, в детях. И это большая проблема", — сообщил один из источников, близких к звездной паре.