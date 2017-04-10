Дженнифер Лопес засветила формы в прозрачном наряде
Лопес опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой новый яркий образ
Певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным образом.
Артистка выбрала для съемок американского шоу "World of Dance", где выступает сразу в двух амплуа – продюсера и члена жюри конкурса, эффектный наряд со стразами.
47-летняя Дженнифер опубликовала фото, на котором позирует в платье на тонких бретельках и с пикантным декольте.
Лопес дополнила свой соблазнительный образ прической "конский хвост", серьгами с драгоценными камнями и макияжем smoky eyes.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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