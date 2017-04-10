Дженнифер Лопес засветила формы в прозрачном наряде

Вчера, 09:01

Лопес опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой новый яркий образ 

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным образом.

Артистка выбрала для съемок американского шоу "World of Dance", где выступает сразу в двух амплуа – продюсера и члена жюри конкурса, эффектный наряд со стразами.

47-летняя Дженнифер опубликовала фото, на котором позирует в платье на тонких бретельках и с пикантным декольте.

Лопес дополнила свой соблазнительный образ прической "конский хвост", серьгами с драгоценными камнями и макияжем smoky eyes.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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