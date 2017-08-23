Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь в корсете со стразами

Сегодня, 09:01

48-летняя Джей Ло продемонстрировала смелый и сексуальный образ

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно представила яркий клип на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo, приняла участие в специальном проекте журнала Paper, посвященном Лас-Вегасу.

48-летняя Джей Ло продемонстрировала смелый и сексуальный образ. 

Лопес похвасталась пышной грудью в корсете со стразами. Голову артистки украсила драгоценная тиара.

На вопрос о своем самом безумном поступке в Лас-Вегасе Лопес ответила: "Большинство людей здесь много пьют и потом танцуют до упаду. У меня такого не было. Ну, один раз я танцевала до четырех часов утра".

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Напомним, Алекс Родригес устроил для Дженнифер Лопес вечеринку в Майами.
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Источник:

"Сегодня"

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