Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь в корсете со стразами
48-летняя Джей Ло продемонстрировала смелый и сексуальный образ
Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно представила яркий клип на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo, приняла участие в специальном проекте журнала Paper, посвященном Лас-Вегасу.
48-летняя Джей Ло продемонстрировала смелый и сексуальный образ.
Лопес похвасталась пышной грудью в корсете со стразами. Голову артистки украсила драгоценная тиара.
На вопрос о своем самом безумном поступке в Лас-Вегасе Лопес ответила: "Большинство людей здесь много пьют и потом танцуют до упаду. У меня такого не было. Ну, один раз я танцевала до четырех часов утра".
Напомним, Алекс Родригес устроил для Дженнифер Лопес вечеринку в Майами.
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