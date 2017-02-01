Джейк Джилленхол считает, что Райан Рейнольдс заслужил номинацию на "Оскар" за "Дэдпула"

"Отряд самоубийц" имеет шансы меньше чем через месяц получить "Оскар" в категории "Лучший грим", "Доктор Стрэндж" будет бороться за "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты" – а Джейк Джилленхол, тем временем, считает, что Райан Рейнольдс вполне заслужил как минимум номинацию на "Оскар" за своего "Дэдпула".

Несколько дней назад на пресс-показе "Под покровом ночи" Джейк Джилленхолл, номинированный на "Оскар" в 2005 году за роль в "Горбатой горе", отметил, что Рейнольдс заслуживает признания не только кинокритиков, но и Киноакадемии США, организатора "Оскара": "Мы все время рассуждаем о замечательных актерских работах, об актерах, которые ради роли идут на что угодно – а потом я смотрю на Райана в "Дэдпуле" и понимаю, что никто не смог бы сделать это, кроме него. Это – он, настоящий. Он посвятил подготовке к этой роли столько лет, и все это – прямо здесь, перед нами, на экране. Он невероятен".

"Дэдпул" впечатлил и кинокритиков, и зрителей, собрав в мировом прокате 783 миллиона долларов – и Джейк Джилленхол тоже относит себя к фанатам этого кинокомикса: "Конечно, это супергеройский блокбастер, который заработал много денег, но это не умаляет невероятной работы Райана", – считает Джейк.