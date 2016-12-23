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Актер Джеймс Франко в платье прогулялся по Лос-Анджелесу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/71_main.1482453738.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/71_tn.1482453738.jpg Звезды Американский актер был замечен на улицах города в платье, как в клипе Бейонсе 

Актер Джеймс Франко в платье прогулялся по Лос-Анджелесу (фото)

Сегодня, 04:57

Американский актер был замечен на улицах города в платье, как в клипе Бейонсе 

Джеймс Франко. Фото: instagram.com/jamesfrancotv
Джеймс Франко. Фото: instagram.com/jamesfrancotv

Для большинства история с переодеваниями закончилась сразу после Хэллоуина, но не для Джеймса Франко. 38-летний американский актер был замечен на улицах Лос-Анджелесе в платье, как в клипе Бейонсе Hold Up. Зачем Франко так вырядился – пока не ясно, – пишет peopletalk.

Сейчас актер снимается в продолжении фильма ужасов "Чужой: Завет", но там он вряд ли появился бы в таком виде. В общем, пока ни Джеймс, ни съемочная команда никак не прокомментировали этот странный вид актера средь бела дня, что подогревают интерес. 

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Напоминим, что Франко всегда любил пародии и не раз смеялся над работой других звезд. Взять, например, клип Канье Уэста Bounce 2, который собрал не самые лестные отзывы: рэпер едет на мотоцикле и имитирует секс с Ким Кардашьян – поклонники творчества Уэста не были в восторге.

А Джеймс вскоре снял пародию вместе с актером Сетом Рогеном. Так что вполне возможно, это съемки очередной комедийной пародии.
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