Актер Джеймс Франко в платье прогулялся по Лос-Анджелесу (фото)

Американский актер был замечен на улицах города в платье, как в клипе Бейонсе

Для большинства история с переодеваниями закончилась сразу после Хэллоуина, но не для Джеймса Франко. 38-летний американский актер был замечен на улицах Лос-Анджелесе в платье, как в клипе Бейонсе Hold Up. Зачем Франко так вырядился – пока не ясно, – пишет peopletalk.

Сейчас актер снимается в продолжении фильма ужасов "Чужой: Завет", но там он вряд ли появился бы в таком виде. В общем, пока ни Джеймс, ни съемочная команда никак не прокомментировали этот странный вид актера средь бела дня, что подогревают интерес.



Напоминим, что Франко всегда любил пародии и не раз смеялся над работой других звезд. Взять, например, клип Канье Уэста Bounce 2, который собрал не самые лестные отзывы: рэпер едет на мотоцикле и имитирует секс с Ким Кардашьян – поклонники творчества Уэста не были в восторге.

А Джеймс вскоре снял пародию вместе с актером Сетом Рогеном. Так что вполне возможно, это съемки очередной комедийной пародии.