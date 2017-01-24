Джеймс Кэмерон перезапустит "Терминатора"

То, о чем мечтали поклонники серии фильмов "Терминатор", похоже, становится реальностью. Как утверждает со ссылкой на свои источники издание Deadline, Джеймс Кэмерон намерен перезапустить популярную франшизу после 2019 года, когда все права на персонажей вновь перейдут к нему.

Создатель первых двух "Терминаторов" не собирается вновь занимать режиссерское кресло, но будет курировать создание сценария и выполнять продюсерские функции. В качестве постановщика он видит Тима Миллера, снявшего нашумевший фантастический фильм "Дэдпул". Информаторы издания сообщают, что Кэмерон уже встречался с Миллером по этому поводу. Результаты этих переговоров не уточняются.

Напомним, что в начале 80-х Джеймс Кэмерон, чтобы получить финансовую поддержку для съемок "Терминатора", заключил поистине фантастическую сделку с продюсером Гейл Энн Херд, уступив последней права на проект всего за один доллар. После этого франшиза несколько раз меняла владельцев, но в 2019 году большинство прав должны вновь вернуться к Кэмерону. Точных сроков запуска в производство нового фильма пока не указывается.