Джейсон Стэтхэм вернется в "Форсаж 9"

Сегодня, 19:00

Актер будет играть в следующей части франшизы еще более весомую роль

Джейсон Стэтхэм. Фото: AFP
Джейсон Стэтхэм. Фото: AFP

"Форсаж 8" только вышел в прокат, а каст франшизы уже определился со своим будущим и дает интервью по поводу участия в следующих фильмах серии, запланированных на 2019 и 2021 год. Так, Джейсон Стэтхэм в новом интервью намекнул, что не только вернется в "Форсаж 9", но и будет играть в следующей части франшизы еще более весомую роль.

В "Форсаж 8" персонаж Стэтхэма, Декард Шоу, ранее выступавший антагонистом, поменял сторону и помог команде Доминика Торетто справиться с кибертеррористкой Сайфер (Шарлиз Терон). Наряду с самим Шоу в восьмом "Форсаже" можно было увидеть его маму в исполнении Хелен Миррен – и Джейсон Стэтхэм в интервью MTV намекнул, что в "Форсаж 9" семейство Шоу пополнится еще и папой. "Мы еще очень многого не знаем о Декарде Шоу", – добавил Стэтхэм. "В этом фильме зрителей ждет удивительное открытие о том, кто он такой. Возможно, он совсем не такой уж плохой, как все думали. Но это еще не все. Сценаристы очень многое со мной обсуждали".

Слова Джейсона Стэтхэма подтвердил и Вин Дизель, в интервью MTV подчеркнувший, что семья Шоу будет играть важную роль в развитии сюжета двух последних фильмов франшизы "Форсаж". Их премьера намечена на весну 2019 и 2021.
актер, дизель, форсаж, стэтхэм, роль, терон, шарлиз терон, вин дизель

Вы сейчас просматриваете новость "Джейсон Стэтхэм вернется в "Форсаж 9"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

kinoafisha.info

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Шарлиз Терон. Фото: AFP

Шарлиз Терон рассказала о поцелуе с Вином Дизелем

Вчера, 13:00

Актриса не спешит завязывать новые романтические отношения

Звезды

Вин Дизель. Фото: AFP

Вин Дизель попал в "Форсаж" благодаря отказу Тимоти Олифанта от роли

12 Апреля, 18:11

Первый "Форсаж" вышел в 2001 году и стал началом одной из популярных голливудских франшиз

Звезды

Вин Дизель. Фото: AFP

Вин Дизель прокомментировал конфликт с Дуэйном Джонсоном

11 Апреля, 17:00

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон остаются близкими друзьями

Звезды

Шарлиз Терон вышла в свет в "голом" платье

11 Апреля, 14:00

Для выхода в свет актриса выбрала наряд из коллекции Christian Dior

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования