Джейсон Стэтхэм вернется в "Форсаж 9"

"Форсаж 8" только вышел в прокат, а каст франшизы уже определился со своим будущим и дает интервью по поводу участия в следующих фильмах серии, запланированных на 2019 и 2021 год. Так, Джейсон Стэтхэм в новом интервью намекнул, что не только вернется в "Форсаж 9", но и будет играть в следующей части франшизы еще более весомую роль.

В "Форсаж 8" персонаж Стэтхэма, Декард Шоу, ранее выступавший антагонистом, поменял сторону и помог команде Доминика Торетто справиться с кибертеррористкой Сайфер (Шарлиз Терон). Наряду с самим Шоу в восьмом "Форсаже" можно было увидеть его маму в исполнении Хелен Миррен – и Джейсон Стэтхэм в интервью MTV намекнул, что в "Форсаж 9" семейство Шоу пополнится еще и папой. "Мы еще очень многого не знаем о Декарде Шоу", – добавил Стэтхэм. "В этом фильме зрителей ждет удивительное открытие о том, кто он такой. Возможно, он совсем не такой уж плохой, как все думали. Но это еще не все. Сценаристы очень многое со мной обсуждали".

Слова Джейсона Стэтхэма подтвердил и Вин Дизель, в интервью MTV подчеркнувший, что семья Шоу будет играть важную роль в развитии сюжета двух последних фильмов франшизы "Форсаж". Их премьера намечена на весну 2019 и 2021.