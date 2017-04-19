Джим Керри изменился до неузнаваемости

Постаревший актер запечатлел себя с маленьким пушистым кроликом

Актер Джим Керри обескуражил внешним видом. В прошлые выходные в Twitter 55-летнего комика появилось редкое селфи — Джим поздравил поклонников с Пасхой.

Керри отрастил бороду и стал выглядеть намного старше своих лет. Переживания из-за затянувшегося судебного процесса с родственниками бывшей девушки оставили след на лице актера.

Напомним, о самоубийстве экс-возлюбленной Джима Керри стало известно в конце сентября 2015 года. На тот момент пара уже была не вместе. Тяжелое расставание с комиком Катриона указала в предсмертной записке в качестве причины суицида.

Смерть 30-летней девушки стала ударом для Керри: актер присутствовал на ее похоронах в Ирландии и помогал ее близким материально.