Джим Керри изменился до неузнаваемости

Сегодня, 12:30

Постаревший актер запечатлел себя с маленьким пушистым кроликом

Джим Керри. Фото: AFP
Джим Керри. Фото: AFP

Актер Джим Керри обескуражил внешним видом. В прошлые выходные в Twitter 55-летнего комика появилось редкое селфи — Джим поздравил поклонников с Пасхой.

Керри отрастил бороду и стал выглядеть намного старше своих лет. Переживания из-за затянувшегося судебного процесса с родственниками бывшей девушки оставили след на лице актера.

Напомним, о самоубийстве экс-возлюбленной Джима Керри стало известно в конце сентября 2015 года. На тот момент пара уже была не вместе. Тяжелое расставание с комиком Катриона указала в предсмертной записке в качестве причины суицида.

Смерть 30-летней девушки стала ударом для Керри: актер присутствовал на ее похоронах в Ирландии и помогал ее близким материально.

1_2268
актер, twitter, керри, Джим Керри, расставание, селфи, переживания

Вы сейчас просматриваете новость "Джим Керри изменился до неузнаваемости". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джим Керри. Фото: REX

Джим Керри заставит мать погибшей возлюбленной заплатить за клевету

11 Ноября 2016, 18:30

Мать Уайтс заявила, что согласна публично извиниться перед актером и забрать свой иск, если тот опубликует результаты анализов

Звезды

Катриона Уайт и Джим Керри. Фото: Instagram

Джим Керри подал в суд на мать покончившей самоубийством бывшей девушки

19 Октября 2016, 17:40

Актер утверждает, что женщина не любила свою дочь и не поддерживала с ней связь

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования